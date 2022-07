—¿Cuándo pueden llegar esos trenes?

—Lo importante es que Talgo entienda que es un proyecto de Estado y por eso hacemos un seguimiento total del proyecto. No puedo dar un plazo exacto, pero será una cuestión de meses. Nos dan una aproximación programada si se cumplen todos los hitos de entrega semana a semana, de dosieres de seguridad, de resultados de pruebas… Si cumplen esos hitos se nos da un horizonte del primer cuatrimestre del 2023. Pero ya digo, con todas las cautelas de que cumplan todas las entregas comprometidas y de que no aparezcan incidencias nuevas.

«La Xunta no podría asumir la bonificación de los peajes que hace el Estado en la AP-9»

El Parlamento gallego ha pedido la transferencia de la gestión de la autopista AP-9. La secretaria de Estado de Transportes tiene matizaciones sobre eso.

—¿Qué le parece la reclamación?

—Yo lo planteo desde un punto de vista ministerial y técnico en el sentido de la funcionalidad para el usuario y cómo se explota mejor. Se pide la transferencia donde tenemos una mochila estatal de sucesivas ampliaciones y cargas sobre esa concesión, con unos compromisos más allá del 2048 porque con todas las ampliaciones lo que se ha hecho es comprometer a partir de ese año. Y hay que tener en cuenta que en el año que llevamos ya se han abonado casi 23,5 millones con las bonificaciones. ¿Esto lo podría hacer la Xunta? No. ¿Podría asumir esas cargas? No.

—¿Qué propone?

—Yo sí creo que es mejorable la gestión, soy partidaria de que la gestión se pueda hacer con una coordinación desde el territorio, pero es imposible jurídicamente lo que piden. Entonces, hablemos claro y conciliemos. Hay formulas de gestión, pero lo que no puede ser es que después no podamos hacer bonificaciones porque la Xunta no puede hacerlas. Mire, no llegan a un millón de euros las bonificaciones que ha hecho en sus autopistas.