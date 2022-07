Devesas en O Courel. La Serra do Courel es un reducto de biodiversidad y también el único parque geológico reconocido como tal en Galicia por la Unesco. La mayor parte de las 11.100 hectáreas quemadas son además territorio natural protegido de la Red Natura Carlos Rueda

Javier Guitián, catedrático de biología vegetal de la USC y experto en la flora de O Courel, celebra que se hayan salvado las devesas, pero advierte que eso no debe servir para camuflar la magnitud del desastre. «Que pase algo como lo que ha pasado en una zona como esta, que es de lo más valioso que tenemos en Galicia, es una barbaridad», advierte.

Pie de foto. Firma Pie de foto. 360° grados de devastación desde Penedo Furado, en Folgoso do Courel Alberto López

Tan característicos de O Courel como estos bosques son los paisajes de ribera del río Lor y las decenas de cascadas que caen por todas partes. A la de Vieiros, que está en el municipio de Quiroga y es otro símbolo como A Rogueira, tampoco llegó el fuego, pero no todas tuvieron tanta suerte. El biólogo y guía de montaña Guillermo Díaz Aira conoce bien Vieiros y también las cascadas que han convertido esta zona en un imán para los aficionados al barranquismo. Cree que muchos de estos parajes han quedado más tocados de lo que puede parecer. «Moitos barrancos non arderon, pero si se queimou todo o que teñen por riba, e iso fainos vulnerables ás escorrentías». Díaz piensa que cuando el medio está tan alterado hay que poner cuidado en no dificultar la recuperación. «Agora a devesiñas como a que quedou no Carballal [una de las zonas más afectadas por el fuego] hai que protexelas e non irse meter nelas, porque a repoboación natural ten que comezar por eses núcleos de flora e fauna que sobreviviron».