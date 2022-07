Una vez controlados los perímetros de los incendios de Folgoso do Courel- A Pobra de Brollón, Folgoso do Courel-Seceda, en la provincia de Lugo, y de Carballeda de Valdeorras-Riodolas, en la de Ourense, el operativo de extinción trata de rematarlos para que el calor que mantiene el suelo, aunque no se vea humo en la superficie, no vuelva a prender la mecha en la vegetación del entorno que todavía no ha ardido y que, dado su bajo grado de humedad, resulta un combustible apetitoso para las llamas.

Tras la adrenalina generada en la primera fase de la emergencia llegan ahora los nervios que suscita la incertidumbre de no saber dónde puede volver a prender. Esa sensación la describe el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, porque este tipo de incendio «es como un francotirador y te puede disparar en cualquier momento y desde cualquier parte».