Pero no fue hasta hablar con la amiga de uno de los fallecidos, cuando realmente asimiló la magnitud de lo ocurrido: «El foco que hasta ese momento había puesto sobre mí empezó a alumbrar a los demás», explica Ángel. Entonces asimiló la magnitud de lo ocurrido y empezó a pasarlo «realmente mal».

Una de las noches en las que se despertó gritando decidió empezar a ir a terapia. Ahí escribió por primera vez sobre el tema: «Un mes después del accidente la psicóloga me dijo que me escribiera una carta a mi yo del día 23 de julio y le dijera lo que quisiera sobre ese mes o sobre el accidente». Y así fue como comenzó su homenaje particular a través de Facebook, en donde cada año publica un texto para recordar lo ocurrido: «Evidentemente es algo más personal y al principio solo lo compartí con algunos familiares y amigos especiales, pero me sentó tan bien y me hizo tanto bien que en todos los aniversarios decidí escribir sobre el tema. Es una forma de hacer una reflexión y recordar lo que pasó y a la gente que no tuvo mi suerte», cuenta.