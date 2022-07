La alcaldesa: «Toca ayudar a los vecinos a pasar el duelo por la pérdida»

La alcaldesa de Carballeda de Valdeorras pasó algunos de los peores días de su vida. Porque mientras un gran incendio forestal quemaba miles de hectáreas en el municipio, ella estaba encerrada por coronavirus. Apenas podía hablar debido a una importante afonía, su teléfono móvil estuvo inoperativo porque se cayó la red de su compañía, no podía compartir estancia con nadie. Así que aunque quería estar con sus vecinos, la prudencia se lo impedía. Visitó las aldeas afectadas por el fuego, pero sola, en su coche, sin pararse a estar con nadie. No quería transmitir el virus. Por eso ayer estaba hasta contenta cuando vio que empezaba a estar recuperada (aunque arrastra secuelas) y la prueba del covid dio negativo. Así que nada más salir de la consulta ya pudo abrazar al primer vecino afectado por los incendios. «Ahora lo que toca es estar con la gente. Lo que me preocupa es tratar de curar la parte emocional por la pérdida sufrida», apuntaba González. Porque hay dos vecinos cuya vivienda habitual fue pasto de las llamas y otros muchos perdieron la casa de sus padres o de sus abuelos. «No era su vivienda de todos los días, pero en ellas tenían muchos recuerdos», añade. Por eso, la regidora cree que ahora lo prioritario es «ayudar a los vecinos a pasar el duelo por la pérdida», señala. Por supuesto, no descuida a los dos vecinos que perdieron sus residencias habituales. Es optimista sobre el futuro: «Confío en que la gente de Carballeda tendrá el empuje, el ánimo y la ayuda para salir adelante».