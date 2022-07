Usuarios de un tren Avant en la estación de ferrocarril de Compostela SANDRA ALONSO

El BNG y la plataforma de personas usuarias de trenes de media distancia y Avant han instado al Gobierno a que «rectifique» su decisión de no bonificar al 100% el servicio ferroviario Avant media distancia. Este servicio conecta en Galicia las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela y Ourense. La demanda se produce después del anuncio por parte de Pedro Sánchez de la bonificación total de los abonos del servicio ferroviario de cercanías y media distancia para promover el uso del transporte público.

Aseguran que se trata de una «doble discriminación» al no contar la comunidad con servicio de cercanías (que sí está bonificado). Así lo ha explicado el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego: «Ningún galego se beneficiará das bonificacións porque en Galicia non existen las cercanías ferroviarias», quien además ha tachado la situación de discriminatoria: «A maiores sabemos que nin sequera os trens de media distancia Avant van estar bonificados. Estamos ante unha clara discriminación con Galicia. Non ten ningún sentido esta exclusión, máxime cando non existe o servicio de cercanías e cando o de media distancia está nunha situación precaria». Idea en la que también ha insistido la representante de la plataforma de usuarios, Reyes Abad, quien asegura que la bonificación total es una «obligación». Además Rego, explicó que no entiende por qué «a estas alturas» la comunidad gallega es «prácticamente a única rexión do Estado que non ten este tipo de servicios en ningunha das áreas metropolitanas».

La plataforma de usuarios también solicita la incorporación de nuevas frecuencias y la recuperación de los trenes que había antes del covid-19. A mayores, Reyes Abad ha demandado «fiabilidad, puntualidad y mayor flexibilidad en los abonos porque tienen caducidades muy cortas». Asimismo, ha incidido en la importancia de que los precios sean «asumibles» y ha indicado que el ferrocarril es ahora «uno de los principios de la sostenibilidad», algo «necesario» para el futuro, por lo que desean que más personas se incorporen al uso del tren.