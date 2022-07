En el fuego iniciado en Vilamor (Folgoso do Courel) y Saa (A Pobra de Brollón) se dio la circunstancia de que se juntaron cuatro fuegos, los dos formados en cada uno de esos lugares. De este modo, en la Serra do Courel, donde también estaba activo el de Seceda (Folgoso do Courel), los esfuerzos del dispositivo de extinción se centraron ayer por segundo día consecutivo en la zona de montaña que comparten los municipios de Folgoso y Quiroga. Bomberos forestales y grupos de voluntarios trabajaban en la montaña que separa el valle de A Seara, en Quiroga, de la Devesa da Rogueira, en Folgoso. Trataban de evitar que el fuego que seguía ardiendo en esa zona avanzase hacia A Rogueira, un bosque que es símbolo de la riqueza botánica de O Courel.

Durante la noche del miércoles al jueves ya habían conseguido parar el frente que amenazaba con bajar hasta la aldea de A Seara, punto de partida de algunas de las rutas de senderismo más utilizadas de toda esta zona. Debido a estos incendios siguen desalojadas de sus casas cerca de doscientas personas residentes en 13 pueblos, 7 en Quiroga y 6 en Folgoso.