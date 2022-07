El incendio declarado el jueves en Vilamor, en una imagen de este martes. ALBERTO LOPEZ

O Courel amanece por segundo día con temperaturas lejos de los 30 grados, pero el peligro no ha pasado. La noche del martes al miércoles volvió a ser de peligro en múltiples frentes. Después de una mañana tranquila en la que la bajada de las temperaturas redujo el empuje de los frentes que siguen activos, por la tarde las cosas volvieron a torcerse y el fuego recuperó la energía de los días previos.

Hubo momentos muy complicados en pueblos como Folgoso do Courel o Cortes. Si no llegaron a arder casas fue, al menos en parte, por los vecinos que se echaron al monte con lo que tenían a mano para parar el fuego. La noche terminó sin ninguna casa perdida, pero con la cuenta de superficie quemada en un ascenso que parece no tener fin y ya llega a las 9.000 hectáreas.

Los frentes que más preocupan esta mañana son los que avanzan por la zona de A Lucenza, pero todavía a una cierta distancia de la aldea de A Seara, en el municipio de Quiroga; el que baja desde el castro da Torre hacia Ferreirós de Abaixo, en el municipio de Folgoso; y el que se acerca a la aldea de Seceda, también en Folgoso.