Malas noticias para el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne en la misma mesa al ministerio y las comunidades y que se celebró ayer. El manifiesto que auspiciaron Galicia y el País Vasco, y que incluía seis medidas para paliar a corto y largo plazo la falta de médicos de familia, ha caído en saco roto y la ministra del ramo, Carolina Darias, no ha apoyado ninguna de sus propuestas inmediatas. Para Comesaña es la peor de las noticias porque la situación resulta insostenible: «Non podemos permitirnos agardar un ano máis sen unha remesa extraordinaria de especialistas en medicina de familia», aseguraba tras la reunión.

El responsable gallego se lamentó de que el ministerio «non está a ser consciente da urxencia» de los problemas que hay en los centros de salud, y se quejó de que todavía hoy se comiencen a debatir unos criterios más flexibles para crear unidades docentes de medicina de familia, una de las propuestas del programa vascogalaico, y que se presentó con el apoyo de las comunidades españolas donde no gobierna el PSOE. «O proceso de cambio desta normativa empezou xa en setembro do ano pasado e Galicia trasladou as súas propostas en outubro», comentó.

Una de las preguntas que se quedaron sin contestación fue la que realizó el conselleiro sobre los plazos para crear la especialidad de urgencias, una medida también recogida en el manifiesto gallego; pero nadie en la reunión supo decirle al mandatario gallego cuándo se empezaría a gestionar este cambio.