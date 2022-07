Uno de los frentes activos este martes, por encima de Vilarbacú, en el municipio lucense de Quiroga. ALBERTO LOPEZ

Han tenido que pasar cinco días para que los incendios forestales diesen una tregua en la Serra do Courel. Ninguno está todavía extinguido ni controlado, pero la situación sobre el terreno parece menos dramática que los días previos. Aunque sigue habiendo frentes activos tanto en A Pobra do Brollón como en Folgoso, el temido avance del fuego hacia la mitad norte de O Courel no se ha producido. Los incendios seguían este martes lejos de las principales joyas ecológicas de la Serra do Courel. Devesas como A Rogueira, O Cervo o A Escrita, o la cascada de Vieiros permanecen intactas. En todo caso, la cuenta de hectáreas quemadas sigue subiendo. Los cuatro incendios activos desde el jueves pasado en Folgoso y A Pobra se han extendido tanto que ya no se distinguen unos de los otros y la Xunta los da por fusionados. Las últimas mediciones oficiales apuntan a que ese gran incendio ha quemado ya 5.500 hectáreas. Sumadas a las afectadas por los otros incendios más pequeños son cerca de 7.000 hectáreas.

Imposible llegar a pie

Después de cuatro días de avance descontrolado del fuego por el sur de la sierra, el lunes a última hora de la tarde saltaba otra alarma más cuando la Guardia Civil empezaba a aplicar una orden de desalojo generalizada para el llamado Courel Alto, la zona norte del municipio, que es la que concentra la mayor parte de los lugares de más interés ecológico de toda la sierra. Uno de los frentes del incendio que había empezado en la parroquia de Vilamor avanzaba ahora hacia el norte. Seoane, la segunda localidad de mayor tamaño del municipio, se vaciaba. Y con Seoane prácticamente todas las demás aldeas de esa zona.

Sin embargo, ayer por la mañana en la línea que lleva a Seoane, el fuego no había pasado de acercarse a Mercurín. Allí permanecía activo a última hora de la mañana un foco en una zona escarpada a la que es imposible llegar a pie. En dirección a la Devesa da Rogueira, un tesoro de biodiversidad y el bosque más visitado de O Courel, el fuego más cercano no venía por el sur, sino que ardía por encima de Ferreirós, ya en la zona minera de Quiroga. El avance de las llamas en esa dirección hizo que las empresas que extraen pizarra de estas canteras a cielo abierto detuviesen su actividad el lunes de forma preventiva. En todo caso, si siguen evolucionando en las condiciones en las que lo hacía ayer la opción de que esos frentes alcancen la Devesa da Rogueira parece remota.