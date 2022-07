La portavoz nacionalista entiende que «non se pode mirar para outro lado e hai que asumir que as cousas non se están facendo ben, acabar coa política de abandono do noso monte e mudar un modelo forestal porque co actual non podemos convivir no futuro».

Pontón reiteró el mensaje de solidariedad, apoyo y reconocimiento a todas las personas que trabajan en los trabajos de extinción, «mesmo poñendo en risco a súa seguridade e a súa vida», como los bomberos forestales y todos los efectivos de las brigadas que se enfrentan a unos incendios de gran intensidad, «e sabemos que moitas veces o fan desde a precariedade e a falta de medios e recursos, é un labor social o que están facendo».