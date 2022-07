«Parece que non temos dereito a defender as aldeas», se quejan en O Courel Carlos Cortés

«O que me din os técnicos, e estamos comprobando, é que os incendios teñen un comportamento que nunca se vira en Galicia e que fai, sobre todo nas horas centrais do día, que é cando se producen os problemas, que queden fora da capacidade de extinción, que non funcionen as técnicas de extinción; o único que tratamos é de garantir a seguridade das persoas», añadió González.

El conselleiro aclaró que los trabajos realizados la pasada madrugada del martes «están siendo efectivos» con contraincendios y palas, a lo que se une una bajada de las temperaturas.