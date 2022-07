José González: «Estes incendios teñen un comportamento que nunca se vira en Galicia» La Voz

Tensión en Oímbra

Los tres fuegos que entraron en Oímbra desde Portugal y que afectaron a las localidades de San Cibrao, Rabal y Videferre han arrasado 1.500 hectáreas de monte. A primera hora de ayer, no amenazaban a zonas habitadas. Así lo confirmaba la alcaldesa, Ana Villarino, que aseguró que habían sido muchos los vecinos que pasaron la noche sin dormir, echando una mano para proteger sus pueblos. «Houbo moita colaboración veciñal para loitar contra o lume», aseguraba la regidora, que advertía que las llamas llegaron a estar muy cerca de las viviendas por lo que se vivieron momentos de tensión. «Agora xa está fóra da poboación e por sorte non se queimou ningunha vivenda», confirmaba durante la mañana. «Costou moito traballo que o lume non chegara ás casas», remataba la regidora.

Aunque Medio Rural había desactivado en un primer momento la situación 2 (decretada en dos parroquias en la tarde del lunes por la proximidad de las llamas a zonas habitadas, a las ocho de la tarde se volvía a tomar esta medida preventiva en Rabal, por la proximidad del fuego al núcleo de Feces de Cima, en el vecino concello de Verín.