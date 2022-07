Otro pasajero afectado, que prefiere permanecer en el anonimato, relata la situación vivida durante la tarde del lunes en la estación de Chamartín: «Cogíamos un tren que salía de allí sobre las 14.00 horas para llegar hasta Santiago. Ya habíamos pasado por el escáner de maletas y primero nos avisaron de que venía tarde, pero poco después lo cancelaron. Estábamos con nuestro hijo, que tiene ocho meses. Nos esperábamos que nos ofreciesen alguna alternativa para hacer el viaje, pero hablando con empleados del servicio ferroviario nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer era buscar nosotros qué hacer porque no nos iban a ofrecer nada. Valoramos la opción de quedarnos una noche más en el hotel o de coger un autobús, pero con un niño de ocho meses no era una opción. El avión tampoco, porque los billetes estaban carísimos. Optamos por alquilar un vehículo, y al final tuvimos que pagar 475 euros por el coche y 100 de señal».

Por otro lado, desde la estación de autobuses coruñesa comentan que, por el momento, los incendios no han afectado a las líneas que conectan la ciudad con Castilla-León y con Madrid, pero, desde la tarde del lunes, perciben un aumento de los usuarios que están adquiriendo billetes ante la cancelación de los viajes en tren.

La suspensión en Ourense: «Tengo cita en el médico en Madrid, pero no sé si podré ir o no»

El AVE fue acumulando retrasos en su llegada a Ourense, aunque finalmente se confirmó la promesa hace unos meses. Lo que no entraba en las previsiones, ni entonces y parece que tampoco ahora, son las posibles incidencias derivadas de situaciones como las generadas por los incendios forestales. Algo que parece estar llamado a condicionar la actividad en los meses de mayor riesgo por el fuego. Se demostraba hace unas semanas a raíz del incendio registrado en la Sierra de la Culebra, en Zamora, y ha quedado patente ahora por un nuevo fuego en la misma provincia.

Renfe acordaba en la noche del martes suspender la circulación de los trenes entre Galicia y Madrid por un incendio próximo a la vía que impedía la circulación entre Otero de Bodas y Zamora. En la mañana de este miércoles la estación de Renfe en Ourense registraba las consultas, reclamaciones, cambios de billetes y la búsqueda de alternativas para los afectados.

A José Álvarez la suspensión de la circulación de los trenes le complicó los planes de lleno: «Tiña que ter saído no AVE ás 6.30 horas da mañá e xa non houbo maneira. E por riba non che comunican nada, porque está moi ben que che manden un correo para darche as gracias pola compra do billete pero logo ben podían avisarte de que se suspendera a viaxe, daquela non tiña que levantarme ás cinco da mañá». La decisión de la compañía le afectó por partida doble: tenía que hacer transbordo para continuar a Barcelona para ir a trabajar. «Xa avisei que non chego para mañá pero é que tampouco me dan unha solución, nin autobús nin outra alternativa porque seica xa non hai prazas para estes días, polo que mirarei se podo viaxar por avión». Tras la correspondiente reclamación le devolvieron el importe del billete por haberlo comprado en la estación «co cal xa perdes cartos porque ao compralo aquí, en lugar de facelo por Internet, cóbranche 7 euros».

A Victoria Taboada las suspensiones de los viajes entre Ourense y Madrid por los incendios la cogieron de pleno: viajaba en el tren de regreso a la ciudad cuando se cortó la circulación por el incendio en la Sierra de la Culebra el pasado 18 de junio. De Zamora tuvo que regresar a la ciudad madrileña, donde se vio obligada a hacer noche antes de volver a Ourense al día siguiente. Un mes después se ha quedado en tierra: «Tenía billete para viajar ahora, porque tengo cita en el médico en Madrid, pero no sé que va a pasar y si finalmente podré ir o no». El resultado no fue el esperado, y Victoria Taboada cambió el tren que la debía dejar en Madrid por el autobús urbano para regresar al centro de la ciudad.

En algunos casos las consultas eran preventivas, en base a lo que pueda pasar en estos días. Óscar Carballido viaja el miércoles a última hora de la mañana y se acercó a la estación para informarse. En principio, y salvo imprevistos, se mantiene el viaje tras el anuncio del restablecimiento del servicio con transbordo por carretera. Fue el caso de la familia de Puri Villarino. Su hermana y una hija pudieron embarcar «en principio, polo que nos dixeron, ían ir ata Sanabria e logo dende alí a Zamora en autobús, para despois volver coller o tren a Madrid». Tras la partida ella seguía en la Estación Empalme mientras esperaba a ver cómo se resolvía el caso de su sobrina que estaba en la cola esperando a que le dieran una solución a su plan de viaje inicial.