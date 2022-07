Francisco Seoane

El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Francisco Seoane Pérez viajaba somnoliento en el noveno vagón del tren que hace la ruta Madrid-Ferrol cuando percibió un revuelo. Afuera, a unos 20 metros, a ambos lados de la vía, había «focos de fuego». Para Francisco lo más aterrador fue que se reproducía como por esporas. «Mirabas a un lado y volvías a mirar al otro y ya había otro foco más cercano», explica.

Seoane compartió en su cuenta de Twitter un vídeo de diez segundos que no tardó en alcanzar notoriedad. En él pueden verse las expresiones de preocupación y perplejidad en los rostros de los pasajeros mientras las llamaradas y el humo se abren paso. «El vagón empezó a oler a chamusquina y nos empezó el canguelo a todos». Solo algunos se levantaron. No obstante, el «momento de mayor pánico» no transcendió, pues el tren empezó a lentamente moverse. Finalmente, el convoy llegó puntual a su destino. «No fue nada; salimos como del infierno a la luz enseguida».

Momentos de pánico en el tren Madrid-Ferrol a la altura de Zamora-Sanabria, 9:30hs. El tren continuó el trayecto tras unos minutos parado. @renfe @adif @lavozdegalicia pic.twitter.com/YXcuBXlIJQ — Francisco Seoane Pérez (@PacoSeoanePerez) July 18, 2022

Para Seoane la reacción de los trabajadores fue la adecuada dadas las circunstancias. Una vez hubo pasado el peor momento, y ya en la vagón-bar, «le comenté al que nos servía que menudo momento habíamos vivido. Él me respondió y asintió». Uno de los revisores, ante frases como «madre mía, yo no pensé que fuéramos a morir así» de ciertos pasajeros, respondió con aplomo que había estado en situaciones peores y que de haber habido otra cadena de acontecimientos lo más probable es que tendrían que haber sido evacuados y sufrir varias horas de retraso. «No le dieron, aparentemente, mucha importancia. Fueron solo unos segundos, no dio tiempo a pensar mucho. Se quedó todo en un sustillo», concluye.