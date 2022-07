Un cartel avisaba este mismo mes a los pacientes de la falta de médicos en el centro de salud de Boiro CARMELA QUEIJEIRO

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña participó ayer en el ciclo de consejeros de salud de la Sociedad Española de Directivos de Salud (Sedisa) y en su charla dejó claro que «a falla de médicos é o problema máis urxente que ten nestes intres a sanidade española», una de las afirmaciones más repetidas en los últimos meses en Galicia. En su intervención, Comesaña exigió nuevamente que el Gobierno de España adopte medidas urgentes para resolver este desabastecimiento de profesionales en el sistema nacional de salud (SNS), ya que la situación, refiriéndose a la frase anterior, es de verdadera emergencia.

El responsable del Sergas apeló a la cogobernanza que tiene España entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que quieren afrontar el problema de forma activa pero no pueden: «Non queremos escapar das nosas competencias —concretó Julio García— senón que reclamamos medidas para poder exercelas». Pero para eso se necesita la participación del Gobierno central, que «non pode seguir dando as costas a un problema que afecta a toda España», y que además está obligado a buscar soluciones porque «ten un mandato do Congreso dos Deputados».

Apoyo al manifiesto gallego

Frente a esta falta de resolución por parte del ministerio, Comesaña apuntó a la movilización de las comunidades autónomas, especialmente al manifiesto impulsado «polo goberno de Galicia e o País Vasco» en el que instan a Madrid a tomar seis medidas específicas para evitar la falta de médicos en la sanidad pública, un manifiesto al que se han unido cinco gobiernos autonómicos más: Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Madrid.