Son «fallos» que considera que no se puede permitir un Gobierno y menos ante la situación de sequía en la comunidad, por lo que ha reclamado que el ejecutivo autonómico adopte medidas «estructurales» para combatir los incendios, como la ordenación del territorio y combatir el abandono del medio rural. «Lamentablemente temos un PP e unha Xunta que levan os últimos 13 años traballando en contra da ordenación do territorio, en contra dun cambio de modelo na xestión do monte e, en realidade, facéndonos máis vulnerables ante os incendios forestais», aseguró la líder de la oposición. Por eso, ha reclamado a la Xunta que «non se relaxe» ante el grave problema de los incendios y adopte medidas a largo plazo para evitar que este «drama» se repita año tras año.

Pontón ha manifestado su apoyo a las personas que luchan contra los incendios forestales en Galicia y en toda España y ha tenido un recuerdo especial para el brigadista fallecido en Zamora, aparte de expresar su solidaridad con los heridos y desear su pronta recuperación.También se ha referido a las 750 personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas en varios núcleos de municipios de Lugo y Ourense por la cercanía de las llamas y ha pedido que se vean acompañadas de todas las administraciones para que cuanto antes puedan recuperar sus casas.