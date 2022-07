A pesar de que son sus centros los que se llevan la mayor parte de sus horas, dice que la televisión también le agrada y cree haber encontrado el equilibrio perfecto: «Ahora mismo diría que me gusta más mi centro, pero la tele me gusta. Lo que pasa es que mi negocio me come más tiempo y, como no busco nada en concreto en la vida, pues soy feliz». Aunque ahora mismo no está haciendo nada en ese ámbito, asegura que sigue en él y que no se ha ido, pues no se puede salir de donde nunca se entró: «Nunca pretendí trabajar en la tele y al fin y al cabo llevo muchos años, así que si vuelvo pues estupendo y si no pues también. Nunca tuve metas profesionales y no siento que haya abandonado la tele porque nunca entré, o nunca quise entrar». No descarta volver a hacer algo en este campo, pero no entra en sus planes buscarlo: «Tampoco busco yo a la tele, no la busqué nunca, entonces no siento que no la tenga».

En la frontera de los 50, es de las que piensa que la edad no es más que un número: «No vivo acorde a los años que tengo, nunca lo he hecho porque para mi no es importante. Nunca he esperado llegar ni a los 25 ni a los 50».