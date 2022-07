Tramo de la autovía A-6 en el que se produjo el derrumbe de las plataformas. AINHOA GARCIA

Los técnicos del Ministerio de Transportes presentarán este martes a la Xunta las soluciones elegidas para aliviar los problemas de circulación existentes en Pedrafita desde que a principios de junio se derrumbó parte del viaducto de O Castro de la A-6. El cierre de la autovía desde entonces obliga a desviar el tráfico entre Galicia y la Meseta por la N-VI durante unos diez kilómetros hasta poder retomar la A-6 por un sitio seguro. En la reunión con la Xunta también está previsto que los técnicos de Transportes trasladen lo que saben de la investigación sobre las causas del derrumbe del viaducto. Conocer el motivo del colapso de dos enormes tableros del citado tramo es trascendental. Primero, para saber si es posible restaurar la infraestructura afectada o si hay que hacer más derrumbes y empezar casi de cero. Y segundo, porque también se podrá tener una orientación sobre cuánto tiempo se tardará en volver a la normalidad y que el tráfico vuelva a circular por la A-6 sin tener que desviarse hacia la N-VI.

Esas explicaciones serán bienvenidas por la Xunta. La conselleira Ethel Vázquez lamentaba ayer que, pasado más de un mes desde el derrumbe, «se descoñezan as causas do colapso do viaducto, o que é imprescindible para buscar unha solución para resolver o peche da A-6, un eixo vertebrador entre Galicia e a Meseta». Al mismo tiempo, la conselleira también ve imprescindible que mientras la autovía siga cerrada se articule una solución provisional para agilizar el tráfico. La previsión es que el ministerio le muestre hoy las dos soluciones que ha elegido. Una, más larga y completa, que tardará unos meses en ejecutarse porque requiere de unas obras de mayor complejidad ya que alejará el paso de vehículos por el centro de Pedrafita, algo que ya pedía el Gobierno gallego, y porque tendrá que estar acompañada de un plan de vialidad invernal en una zona de meteorología adversa como la de Pedrafita.

La otra solución, más corta pero más inmediata, recorta seis kilómetros al tránsito de vehículos por la N-VI pero no elimina el paso por Pedrafita en los dos sentidos. Esta propuesta desvía la circulación mediante varios enlaces y rampas, que fueron habilitados en menos de un mes, y que, según las previsiones, entrará en servicio esta misma semana para aliviar el intenso tráfico que se espera de cara a la festividad del 25 de julio, Día de Galicia.