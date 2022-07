Eduardo López Pereira, director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug) PACO RODRÍGUEZ

Por cousas do protocolo, Eduardo López Pereira, catedrático de Filoloxía Latina, non se despega estes días dunha maqueta do auditorio do edificio Fontán, que hoxe acolle os actos para conmemorar que no ano 2001 naceu a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug), un organismo do que puxo os alicerces e que dirixe desde o 2009. Os actos fanse no Gaiás porque hai poucas semanas esta axencia desembarcou na Cidade da Cultura.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

—Contento co cambio de espazo?

—Isto é outro aire. Adáptase máis ao que somos, unha axencia nacional moi internacional pola que pasan centenares de avaliadores. E un acto como o da celebración dos vinte anos dos primeiros pasos da axencia tamén é unha boa ocasión para mostrar a Cidade da Cultura.

—Imaxinaba hai case vinte anos o camiño feito pola Acsug?

—Dalgunha forma si. A nosa axencia foi a segunda en crearse en España. Daquela, Europa estaba a facer unha profunda reflexión sobre por que lle tomaran a dianteira as universidades de América e Asia. Intuín que aí había un camiño cara ao futuro para conseguir mellorar a calidade das nosas universidades. As funcións da axencia eran moi escasas ata que se implantou o sistema de titulacións europeas, porque a partir dese momento todo tivo que pasar polo filtro de calidade dunha axencia que non inventa os criterios, que son europeos. Nós estabamos acreditados desde o 2009, de tal forma que, cando no 2010 comeza o sistema europeo, xa puidemos facer a verificación e a acreditación de todas as titulacións que se implantaron en Galicia.