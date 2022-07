carlos cortés / fina ulloa

El avance de los fuegos iniciados el jueves por los rayos de la tormenta eléctrica cerca viviendas y núcleos de población en Galicia. Decenas de vecinos tuvieron que ser desalojados en Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Carballeda de Valdeorras y O Barco. Más de 6.800 hectáreas han ardido durante el fin de semana en una decena de incendios, varios de ellos aún activos y lejos de estar controlados.

Los más peligrosos a última hora de la tarde de este domingo eran los que empezaron en la parroquia de Vilamor, en Folgoso do Courel, y en Carballeda de Valdeorras, que entró en el municipio de O Barco. En el término lucense, las llamas avanzaban con mucha rapidez en su flanco este, avivado por el viento que en esos momentos soplaba con fuerza. El fuego había sobrepasado no solo el cauce del Lor, sino también el Alto do Boi, que separa Folgoso del vecino municipio de Quiroga, y empezaba a avanzar hacia ese municipio. El primer núcleo de población desalojado fue Froxán, a eso de las seis de la tarde. Después fueron llegando otros en cadena. A las nueve de la tarde, la Guardia Civil ordenaba el desalojo de Folgoso do Courel, el lugar más poblado del municipio y donde está la sede del Ayuntamiento. A esas horas habían sido desalojadas también Vilamor, Santa Eufemia, A Campa, Eiriz y Carballal, entre otros.