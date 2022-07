La mujer, como primera reacción, le dijo: «¿Esto es una broma o qué es?». Y él respondió. «No, no, no, esto no es una broma, es un atraco y te estoy diciendo que me tienes que dar todo lo que te pido». La mujer se sintió indefensa, porque estaba entre una pared y el cuchillo y temió que si iba hasta la caja y la abría el asaltante le hiciese daño.

La cámara, decisiva

La cajera conversó con él para intentar alejarse, pero el delincuente no flaqueaba. Ella le preguntó que qué era lo que quería. «Él me contestó: ‘‘Yo tengo que pagar una multa y necesito el dinero, dámelo ya’’. Yo le dije: ‘‘Vamos a ver, ¿de cuánto es la multa?’’. Él respondió: ‘‘De cincuenta y algo de euros y si no la pago me van a meter en la cárcel’’».