Central térmica de As Pontes CESAR TOIMIL

Alfonso Rueda ha destacado la decisión del Gobierno de reabrir la central de As Pontes como un «perfecto exemplo» de lo que la Xunta lleva advirtiendo «dende hai tempo», que la transición energética del Gobierno se planeó ignorando «moitísimos factores» y ha tenido «consecuencias moi perxudiciais» para Galicia. Rueda recordó que la ministra Teresa Ribera anunció recientemente que no daría «marcha atrás» a sus decisiones, lo que quedó desmentido «dous días despois» con la decisión tomada en As Pontes. Lo ocurrido, añadió, debe demostrar al Gobierno central que no solo puede tomar sus decisiones por ideología, y tiene que tiene que contar con la opinión de las empresas y las Administraciones. El presidente señaló que esa forma de actuar se ha traducido en una «mala planificación enerxética» y destacó que ahora todo se haga depender de un informe de Red Eléctrica.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El titular de la Xunta también ha puesto en cuarentena los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del Estado de la Nación. Rueda recordó que no tienen más datos sobre las subidas fiscales a empresas energéticas y bancos que los anunciados ese día. También desconocen las condiciones de la gratuidad en el transporte ferroviario. Sobre esa última medida, señaló que «os anuncios de todo gratis na situación actual xeran dúbidas», y recordó que ya se habla de la imposibilidad de aplicar la medida por falta de infraestructuras y maquinistas.

Sobre los impuestos, Rueda advirtió que la medida debe tratarse con «moita cautela», ya que podrían acabar pagándola los consumidores. El presidente señaló que el Gobierno debería plantearse hablar de rebajas fiscales, ya que ha aprobado 25 subidas en los últimos años.