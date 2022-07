—¿En casa no tiene una especialidad?

—No, siendo consciente de que estamos muy lejos de llegar a ser igualitarios en la distribución del trabajo, procuro ayudar en lo que se puede.

—¿Ayudar?…

—Ayudar al hogar, no a la persona. Ayudar a que las cosas funcionen. Que la nevera esté abastecida y las camas hechas...

—Dígame una canción de esas que lo mueven inmediatamente a bailar.

—Depende del día, no es lo mismo estar en una boda a las dos de la mañana..., pero en líneas generales para el tema del baile tengo certificado que no soy hábil. Me lo ha dicho una persona cualificada.

—¿Su contraparte?

—Ja, ja. No, no, un profesional, un profesor de baile me dejó claro que mi camino no es ese. Pero creo que tiene una explicación, yo jugué mucho al fútbol y al baloncesto y son deportes que consisten básicamente en esquivar al contrario, cuando tienes un hábito de regateo, el baile se hace muy difícil.

—Así que es muy futbolero...

—Sí, sí. Yo jugué al fútbol de joven, tuve una carrera fugaz, pero puedo decir con orgullo que quizás mi mayor logro haya sido ser campeón juvenil de Galicia en el año 80. En esa final marqué tres goles, pero entonces no se le llamaba hack trick. Era un equipo fantástico, el Vista Alegre; al año siguiente, tres jugamos en primera división juvenil.

—¿Su equipo?

—No soy muy fanático, he vibrado con el Dépor de Mauro Silva y de Bebeto; pero también con el Celta de Mostovoi y Karpin. Mi corazoncito de niño era del Atlético de Madrid. Como me dijo un conocido: ‘Es un buen entrenamiento cardíaco’. Ja, ja.

—¿Julio Iglesias o Raphael?

—Ninguno de los dos entra en la música que yo pondría en mi tocadiscos (porque sigo poniendo el tocadiscos de cedés), pero son dos personas admirables. Yo de vez en cuando escucho jazz, y cuando era joven a Pink Floyd y King Crimson. Últimamente pongo música clásica sobre todo trabajando, me gusta Bach. Hace poco leí que los expertos en concentración decían que es bueno tener música barroca de fondo. Pero el grupo que he visto más veces en directo ha sido, con seguridad, Siniestro Total.

—¿Se ha enamorado muchas veces?

—Sí, sí. Yo soy de fácil enamoramiento. Estoy enamorado de la vida.

—¿El defecto que más le sacan?

—Que soy muy desordenado.

—No lo parece.

—Es que este despacho es de pega, ja, ja. Este está solo para recibir visitas, el otro es como un taller mecánico.

—¿Lo mejor de la vida?

—Vivirla. Estar aquí. Que dure.