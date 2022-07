Núñez Centella, en una entrega de premios en la Casa de las Ciencias en 1993. CONCHA SALGADO

Recuerda que los beneficios de la investigación son muchos y que la ciencia es «un motor imprescindible para el progreso de la humanidad», pero asevera que no es suficiente. «A la ciencia hay que sumar amor», dice convencido de que esa es la fórmula para alcanzar la plenitud: «Amor a nosotros mismos y a nuestros próximos, a las futuras generaciones y al planeta».

Otra de sus facetas, la de educador, ya quedó también atrás. Confiesa que el hecho de no tener hijos y nietos le impide tener contacto con la juventud. Y frente a lo que muchos de su edad piensan, no considera tan importante ser joven. En cambio, Moncho valora mucho más la experiencia: «Cuando me dicen que la experiencia que tengo es de un mundo pasado, lo niego, porque es también del presente». Y es tajante cuando habla de envejecer: «La vejez es muy digna y tiene muchos valores».