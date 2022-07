Pontón apenas trató el problema sanitario en su segunda intervención, a pesar de que Rueda la instó a debatir sobre ello. Pero el presidente acompañó esa invitación con un argumento: País Vasco y Cataluña, entre otras comunidades, se han sumado a la reivindicación de la Xunta para que el Gobierno convoque más plazas MIR y cree la especialidad de Urgencias. Tras señalar que Pontón había pasado «por enriba» del contencioso sanitario en su segundo turno, Rueda lució el respaldo de los nacionalistas vascos y catalanes en esa materia -«son os sus referentes», le recordó-, y reclamó al BNG que «faga o mesmo» y se ponga «do lado de Galicia». Pero «polo que sexa [añadió], vostede non quere molestar en Madrid, e iso a retrata e expón as súas contradiccións», remachó Rueda. Su diagnóstico para el BNG no es nuevo, lo ve «bravo coa Xunta», pero preso de la «mansedumbre» frente a Pedro Sánchez. En su conclusión, tras denunciar que la conducta del Bloque «a Galicia non lle serve de nada», acusó a Pontón de «catastrofismo», un panorama que «lle convén a un partido eternamente na oposición» y que, cuando gobernó, «non solucionou prácticamente ningún problema».

Rueda también sacó a relucir a Bildu contra Pontón, y le recordó que hay un ensayo que dice que «o que queren Bildu e o BNG se parece moito». En su turno, la portavoz del Bloque no se refirió a ese escrito, pero denunció como una «especialidade do PP» la creación de «fake news [noticias falsas]» y advirtió al presidente que no les encontrarán «nin no insulto nin na descalificación». Rueda vinculó de inmediato esas palabras con su aseveración sobre la proximidad del Bloque con Bildu: «Non lle gusta que llo recorden publicamente», pero «é certo que vostedes son aliados».