El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, en una imagen de archivo

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reclamado este miércoles a la Xunta que imite al Gobierno central, que anunció la gratuidad de los servicios ferroviarios, y convierta en gratuito el transporte público metropolitano y rural. El líder de los socialistas gallegos entiende que la medida complementaría esta bonificación del 100% en los bonos multiviaje de Renfe que acaba de anunciar el Gobierno estatal y que beneficiará a miles de gallegos en las rutas ferroviarias del eje atlántico.

Tras un acto en A Coruña en memoria de Miguel Ángel Blanco, González Formoso ha recordado ante los medios de comunicación la derrota del grupo terrorista ETA y la importancia de la unidad «das forzas democráticas contra todo o que amenace ao país». Además, ha destacado la importancia de mantener vivo ese espíritu: «É a nosa responsabilidade seguir mantendo vivo ese espírito de unidade, sobre todo cando veñen mal dadas. Agora mesmo estamos vivindo unha situación que pode poñer en tela de xuízo a viabilidade da socioeconomía europea e tamén a española».

Tras la pandemia y en una situación de guerra en Europa, ha anticipado que la economía se resentirá y, por tanto, las familias y la ciudadanía van «a sufrir». Por este motivo, exige que «os intereses partidistas queden a un lado» e «as medidas que se adopten teñan o respaldo do principal partido da oposición, do Partido Popular». Para el líder socialista, la gratuidad del transporte público metropolitano y rural es necesaria para que exista un «equilibrio» entre las medidas del Estado y las autonómicas y ha lamentado que el Gobierno gallego no haya «escuchado» al PSdeG en su propuesta de que «parte dos impostos cos que grava aos hidrocarburos volva a sectores estratéxicos como o transporte, a pesca e a gandería».