Un hombre huye de Boa Vista, en Leiría, con una oveja PAULO CUNHA | EFE

El fuego dio una pequeña tregua el lunes en Portugal, pero ayer volvió a atacar obligando a cortar la autopista del Norte, la que une Oporto con Lisboa, y a evacuar a los habitantes de los pueblos que se extienden entre Figueiras y Mata dos Milagres, en el municipio de Leiría (centro del país). Por prevención también se cambiará la ubicación de eventos como el festival Super Bock Super Rock, que se trasladará los días 14,15 y 16 de este mes desde Herdade do Cabelo da Flauta, en Meco, al Parque das Naçoes, en Lisboa. O también el cámping que albergará a los participantes en la 40ª Convención Internacional de Motos de Faro que se celebrará desde mañana y hasta el domingo.

No es para menos. Las previsiones apuntan a que las temperaturas podrían llegar a los 46 grados centígrados en zonas como el Alentejo o el Valle del Tajo. De hecho, ayer se decretó la alerta roja en los distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Braganza, Guarda, Castelo Branco y Portalegre, mientras que el primer ministro, Antonio Costa, no descarta que el estado de contingencia se prolongue más allá del viernes «en caso de ser necesario». El 80 % del país está en riesgo «excepcional» de incendio.

Los principales focos de ayer estaban en Alvaiázere, después de que por la mañana se reactivara el incendio que comenzó el pasado jueves en Ourém, en el distrito de Santarém. Las llamas, según Diario de Noticias, estaban cerca de las casas, al igual que en el caso del iniciado en la freguesía dos Milagres, en Leiría, y que obligó a realojar a la población de varios pueblos.