Explicó que las prioridades para el futuro son, como señaló Alfonso Rueda, «o traballo, a familia e o futuro», sobre las que esperan articular «medidas reais» para mejorar la vida de los ciudadanos.

Ana Pontón: «O PP está instalado no non a Galicia»

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, denuncia que el gobierno del PP está instalado «no non a Galicia», lo que tiene consecuencias nefastas porque deja una comunidad cada vez «máis pequena» y que «vai a menos» en casi todos los ámbitos.

Pontón situó los dos últimos años en el conjunto de su balance de los 13 del PP, y recordó datos como los «218.000 mozos» que emigraron de un país en «crise demográfica brutal», los «38.300 empregos destruídos na industria, no agro e na pesca» o las 600.000 «persoas en situación de pobreza». Mientras «se triplicou a débeda pública» y avanzó «o deterioro da sanidade», con la atención primaria «colapsada». Añadió al balance «a peor crise de prezos en catro décadas, cun Goberno do PP paralizado, insensible, caduco e sen ideas».

Frente a ese escenario destacó la «alternativa» del BNG que plantea una Galicia «en grande» que aproveche todo su potencial.

Formoso: «A sanidade é o burato negro da xestión»

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, señaló que en estos dos años se ha verificado que «o PP ten un proxecto esgotado en Galicia» que tiene ante sí «dous problemas de suma gravidade». Uno es la sanidad, «que se converteu no verdadeiro burato negro da xestión autonómica». Feijoo, añadió Formoso, «deixou a Rueda un regalo envelenado do que non son capaces de desprenderse nin sequera culpando ao resto do mundo». El segundo es la «perda de pulsión económica», sobre todo en el ámbito industrial.

La cuarta mayoría absoluta de Feijoo «transformouse nun goberno descabezado, incapaz de afrontar novos retos, incapaz de xerar ilusión e que non sabe darlle posibilidades á mocidade mellor formada da nosa historia». La Xunta, dijo, es incapaz de parar el declive demográfico, no aborda el relevo generacional en el campo y está desconectada de las ciudades.