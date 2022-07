Los gallegos miran a Portugal. Temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados, fuertes vientos del este, noches tropicales y tormentas secas. Ese es el peligroso cóctel que ha devuelto a la memoria en el país vecino el incendio de junio del 2017 en Pedrogâo Grande, en el que murieron más de sesenta personas. Aunque en Galicia la combinación de factores no es tan peligrosa, al no darse las mismas condiciones de viento que en Portugal, el conselleiro do Medio Rural, José González, reconoció este fin de semana que «a climatoloxía nestes momentos é complicada para toda a comunidade galega».

Ayer, pese a la niebla que comenzó a entrar por la costa y que previsiblemente durará hasta la mañana de hoy, toda Galicia estaba al menos en un nivel alto de riesgo de incendio, salvo algunas partes de A Mariña que estaban en riesgo moderado. Y tres de cada cuatro ayuntamientos tenían activadas alertas extremas, según el índice de riesgo diario elaborado por la Consellería do Medio Rural.

El mayor peligro se concentraba en la provincia de Ourense y también en comarcas como la Terra Chá, Deza, Ortegal, Ferrol, O Condado o Paradanta. En este contexto y, coincidiendo con el comienzo el pasado día 1 de la temporada de alto riesgo de incendio en la comunidad, se ha desplegado en los montes gallegos todo el contingente de prevención y lucha contra el fuego, supervisado por el Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia, que coordina las actuaciones de la Xunta y del Gobierno central. «Non ten por que pasar nada, pero se algo pasara, estamos preparados e atentos e dende logo atentos e vixiantes fronte a esta lacra de incendios forestais», dijo el sábado en Ponteceso el conselleiro, según informa Marta López. En estos momentos hay 148 cámaras capaces de leer la matrícula de un coche controlando lo que pasa en los montes gallegos, unas labores de vigilancia que se completan con el uso de drones.