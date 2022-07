«El Gobierno debe dar señales de que puede controlar el alza de precios, y no lo está haciendo»

Corgos afirma que el retraso en abordar la subida de precios ha dificultado la solución.

—¿Asumió tarde el Gobierno el problema de la inflación?

—Cuando no actúas de inmediato para cortar la subida, lo que pasa es que segundos agentes afectados lo repercuten en sus precios y se entra en una espiral inflacionista. Ahora es muy importante que el Gobierno sea capaz de enviar señales, y no lo está haciendo por ahora, de que es capaz de cortar la subida de precios. Primero debe cortarla, y luego impulsar el pacto de rentas. Dudo que los agentes sociales lo firmen si no ven al Gobierno capaz de frenar la escalada.

—Feijoo planteó bajar impuestos ¿es posible dejar esos ingresos?

—Se planteó como una medida puntual para reducir la factura energética y evitar esos efectos de segunda ronda. Alguna de ellas la esta tomando el Gobierno ahora, como la rebaja del IVA o el cheque de 200 euros, que es una versión del impuesto negativo que proponía Feijoo en la renta. Si consigues frenar una crisis con esas medidas te compensa en los años que vienen. La prioridad debe ser cortar la subida precios, que es difícil y es un fenómeno general en Europa, pero están subiendo más en España que en otros países europeos.

—¿Entiende que el Gobierno no quiera dar prioridad a la reforma de la financiación autonómica?

—Estoy descontento, pero viendo la inacción que tienen en asuntos fundamentales que están comprometidos con Europa, como la reforma tributaria o de la Seguridad Social, entiendo que dejen de lado un asunto que solo nos preocupa a las comunidades autónomas. El sistema no nos proporciona recursos suficientes y es muy inestable, con diferencias importantes que provocan continuas protestas que no son buenas para el estado de las autonomías.

—¿Cómo afectará la subida de precios al reparto?

—El sistema pivota sobre el reparto de una cesta de tributos, y a más repartes más recaudas. El problema es cómo se está repartiendo. Galicia defiende que se debe tener en cuenta el coste de los servicios por la dispersión y también por el envejecimiento. El gasto farmacéutico sube a partir de los 65 años. Esos patrones se deben tener en cuenta, y la Administración del Estado tiene que entender que no todas las políticas evolucionan igual. El sanitario siempre es un gasto creciente y de mayor rango que los demás, incluso sin pandemia.

«Los fondos de la UE van con retraso y el plazo corre rápido»

El conselleiro defiende que la experiencia de las comunidades habría facilitado la gestión de las ayuda de la Unión Europea.

—¿Qué pasará con esos proyectos con fondos de la UE? El Gobierno no concreta y el plazo corre.

—Hay un retraso en la ejecución de los fondos Next Generation y el plazo corre muy rápido. Viene del que ha elaborado el plan, porque han querido centralizar todo, pese a la oferta de las comunidades autónomas de ayudar. BBVA Research y Airef dicen que el retraso es de un año, y el plazo es exigente. Tienen que estar adjudicados en diciembre del 2023 y ejecutados en diciembre del 2026. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, porque son vitales para Galicia. El Gobierno solo ha convocado dos reuniones sectoriales con las comunidades, y una fue para aprobar el reglamento de la comisión. Está siendo una gestión muy complicada y nos estamos enterando de movimientos solo por la web del ministerio. Aún más oculto es el reparto de fondos por Pertes. Estamos deseando que venga el presidente Sánchez a anunciar alguna de las inversiones que comunicamos como prioritaria.

—¿Cuánto perderemos si se recorta producción en Stellantis?

—No contemplamos ese escenario. Lo que no se puede hacer como Gobierno, en un país que además es una potencia en la producción de automóviles, es no tener en cuenta a la principal factoría para su financiación.

—Nadia Calviño dijo que el plan parece hecho para Galicia.

—Pero falta que nos los financien, y no entendemos por qué no se hace. Hemos empezado antes que muchas comunidades, elaborando un plan propio, Next Generation Galicia y estamos trabajando desde entonces en estos proyectos transformadores que se adecúan perfectamente al mecanismo de financiación.