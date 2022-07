Los hosteleros advierten que el aumento de las tarifas no cubre todos los costes

Los precios de las habitaciones en Galicia se han mantenido más o menos estables durante los últimos años. En mayo, el aumento interanual es de casi veinte puntos. Y eso que fue el mes de mayo con más turistas alojados en hoteles desde que hay registros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). «Aínda que o sector está a subir as tarifas, non se está repercutindo no cliente final a totalidade do incremento de custos, polo que se resente a rendibilidade», advierte el Clúster.

Reservas de última hora

Los hosteleros apuntan que la «inseguridade á hora de contratar» hace aumentar las reservas de última hora, lo que obliga a los establecimientos a «flexibilizar as políticas de cancelación». Tanto Pardal como Aguín, sin embargo, advierten de que las reservas canceladas son pocas, si bien han sido más frecuentes los cambios de fechas. «Nuestro perfil de cliente es más familiar y las fechas de matrículas, los exámenes de recuperación y el calendario escolar hizo que mucha gente moviese sus reservas», añade la presidenta de Aviturga.