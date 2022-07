B.R.S.

Suena Rumore, rumore mientras los afiliados ejecutan la danza de las votaciones con un calor aplastante. Podría diluir hasta la tinta indeleble de las papeletas, pero nunca la intención de voto de un popular convencido de sus opciones. Y más cuando solo hay una. O ninguna. Sonaba Rumore, pero poco rumore había en este caso, con un rumboso candidato, el exalcalde de Rodeiro Luis López Diéguez, dispuesto a darlo todo por la provincia ante sus compromisarios en el marco del congreso décimo noveno del PP pontevedrés, presidido por el exregidor vigués Manuel Pérez que hasta hizo mención a Churchill en sus alusiones. Qué calor. Así que según el guion previsto, aunque siempre con ese hormigueo estomacal hasta que se haciera realidad el vaticinio, López fue confirmado democráticamente, y por mayoría, por sus compañeros de filas azules y el devenir del azar catastrófico no hizo acto de presencia. La banda sonora, entonces, cambió a ritmo de Queen: tarareando One Vision, un mantra que sirve para todo pero no para todes: «One man, one goal. One mission. One heart, one soul, just one solution...».