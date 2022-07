Mónica Carneiro, la concejala destituida: «Yo no elijo a dedo ni lo hice nunca»

El cese de la que hasta el pasado viernes era concejala de Mercados y Eventos de Betanzos, Mónica Carneiro, no le ha impedido asistir ayer a los actos de la Feria Franca que ella misma había organizado antes de ser destituida por la alcaldesa.

En declaraciones a La Voz, Carneiro mostró su pesar por los hechos que finalmente acabaron con su cese. «Después de doce años de armonía en el Concello de Betanzos, esto no era necesario. Hace un mes, después de ver el trato que recibió mi hermana por haber mandado una carta en la que simplemente expresaba su opinión, ya le había comunicado a la alcaldesa que me iba de las listas y que no seguiría en política. Las críticas que me están haciendo ahora alegando que elegí a dedo a mi sobrina para la reina de la fiesta tiran por la borda una carrera intachable. Yo no elijo a dedo ni lo hice nunca».