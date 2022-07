—«El cerebro necesita azúcar». Hoy se ha demonizado el azúcar...

—Con «azúcar» me refiero a glucosa. Este es su alimento fundamental. Un diabético, por ejemplo, en el momento en que baja mucho su nivel de azúcar, pierde el conocimiento, entra en coma. Esto puede corregirse inmediatamente dándole azúcar.

—¿Hay un «gym» para la mente?

—Lo primero es usarla. Si no ejercito la memoria o estoy todo el día usando el teléfono, no es buen asunto, pierdo funciones. Es como andar en bici, si dejo de hacerlo durante un tiempo, al volver a usarla, cuesta.

—¿Pensamos de manera diferente hombres y mujeres?

—Es una pregunta polémica, me gusta. Sí. Las circunstancias sociales influyen, indudablemente, pero hay condicionamientos biológicos que podrían explicar por qué el funcionamiento del cerebro de hombres y mujeres es distinto. El impulso de una madre de proteger a su hijo, por ejemplo, tiene explicaciones biológicas, pero hoy solo podemos novelar al respecto.

—¿Al paciente hay que decirle siempre la verdad?

—El paciente tiene, a veces, derecho a no saber la verdad.

—¿Hay relación entre las enfermedades del alma (la ansiedad, la depresión) y los ictus?

—Me atrevo a decir que sí. Si me enfado y me sube la tensión, la probabilidad de ictus isquémico aumenta. A poder ser, no se enfade usted nunca...

—¿A mejor dieta, más cabeza?

—Nuestros abuelos hacían una dieta con productos naturales, una dieta más sana que la nuestra. Hoy, usted coge una manzana o una pera y a veces tiene dificultades para reconocerla.

—¿Cómo valora los servicios de neurología en Galicia, qué nota les pone?

—Yo no puedo ser objetivo: sobresaliente. ¿Mejorables? Bueno, todo es mejorable en la vida. Seguramente, nos harían falta más neurólogos, porque en el futuro vamos a estar atendiendo a una situación que es casi epidémica: el deterioro cognitivo. Tenemos una población envejecida, especialmente aquí en Galicia; por eso aprovecho para reivindicar que haya más neurólogos. Desde el Sergas, desde la Xunta, nunca he tenido dificultad de hablar de esto cara a cara. Los sacos tienen fondo. Me gustaría que hubiera el doble de neurólogos de los que hay, pero lo mismo ocurriría con los oculistas, los neumólogos... Me atrevo a decirle que les pondría un notable alto o un sobresaliente. La población gallega puede sentirse segura con los servicios de neurología que tiene, en toda Galicia.

—¿Ha perdido la cabeza alguna vez?

—¿Se refiere a un descontrol de la conducta? Supongo que sí... como gran futbolero que soy.

—¿Qué le vuelve loco?

—Me apasionan muchas cosas: la ciencia, la física cuántica, la biología, las matemáticas, la historia. La historia es importante. Un país que no conoce su historia tiene muy mal futuro, está abocado a repetirla. Si tuviera que decirle una afición inmediata, le diría que me encanta la ciudad en la que vivo, Santiago de Compostela. Tiene una historia absolutamente fantástica. El conocer Santiago y el ver lo que significado, conocer la Catedral, es algo apasionante.

—¿Caminar ayuda a pensar? Parece que cuando caminan los pies, también caminan las ideas.

—Cuando camino, voy hablando conmigo. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros a lo largo del día? ¿Cuánta de la información en el día es útil? Hay mucho ruido. Si digo que el 90 % es inútil, creo que no me equivoco demasiado.

—¿Lo más importante en la vida?

—La familia y aprender a respetar a los demás en las discrepancias que pueda haber.