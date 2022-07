«Os intereses de Galicia»

También el PSdeG pide celeridad. Su secretario general y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, solicitó al Ministerio de Transportes que acelere «na medida do posible a entrega deses trens, porque cada día que pasa sen velos nas estacións da Coruña e Santiago prexudica a Galicia e aos intereses do noso país».

Mientras, el PP gallego anunció ayer que llevará iniciativas sobre los trenes Avril a todos los ayuntamientos de Galicia. La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, avanzó que su partido presentará mociones en todos los concellos para demandar al Gobierno central que «Galicia non perda o tren da alta velocidade», toda vez que esos nuevos trenes no solo benefician a las ciudades, sino al conjunto del territorio, dijo Prado. La número dos del PP gallego exigió a Pedro Sánchez, que «non deixe descarrilar a competitividade de Galicia, poña en marcha os trens Avril e sitúe o transporte ferroviario galego no século XXI».