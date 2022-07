Lage recordó otros ejemplos de ese colapso sanitario. Señaló el caso de la familia de Cambados que tuvo que acudir a la sanidad privada porque el sistema público no fue capaz de atender a su recién nacido. Mencionó también las dimisiones de profesionales y el escrito dirigido por los pediatras de Ourense a la Valedora do Pobo porque «o Goberno galego fixo ouvidos sordos ao seu SOS». En el escrito, los médicos «alertaban de que non se cubren as baixas e xa non están en condición de prestar un servicio básico con garantías». La situación es de «máxima gravidade» y a el Ejecutivo autonómico «nin está nin se le espera».

El secretario de Organización del PSdeG recordó que Galicia es la segunda comunidad española, por detrás de Madrid, con menor gasto sanitario. También es la tercera por la cola en médicos por cada 100.000 habitantes, siguiendo a Ceuta y Melilla. Toca, explicó Lage, a 448 doctores, cuando la media española es de 476.