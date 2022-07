Paula Prado, secretaria xeral del PP de Galicia. XOAN A. SOLER

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, anunció esta mañana que su partido va a presentar iniciativas en todos los ayuntamientos gallegos para reclamar al Gobierno la llegada de los trenes Avril a Galicia, que tendrían que haber entrado en funcionamiento el pasado 1 de julio.

Prado sumó ese retraso a lo que consideró una serie de «faltas de respecto institucional» del Ejecutivo a Galicia. La lista incluye el retraso de la entrevista con Pedro Sánchez solicitada por Alfonso Rueda, y el anuncio a través de una radio de que tendrá lugar en julio; la falta de soluciones viables para el derrumbe del viaducto de O Castro en la A-6, la inconcreción sobre los fondos Next Generation para proyectos industriales en Galicia, la eliminación de servicios de bus y paradas de transporte interurbano o la no adopción de medidas para paliar el déficit de médicos en la sanidad gallega, entre otros.

Sobre los trenes Avril, Prado denunció que el retraso se produzca en un momento clave para el sector turístico. «Galicia non poder perder o tren por culpa dun Goberno sen rumbo que non cumpre as súas promesas», denunció antes de añadir que «se Galicia está de moda non é por un Goberno central que sa demostrou que está pasado de moda».