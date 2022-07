La portavoz del BNG, Ana Pontón, y el diputado Néstor Rego visitan el viaducto caído en la A-6 Carlos Castro

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó esta mañana de «ataque á democracia» el acuerdo que seis grandes constructoras mantuvieron durante 25 años para acordar las licitaciones de obra público. Ese hecho, que se ha saldado con una multa de 200 millones de euros, es para Pontón una evidencia de que el sistema democrático «non funciona», además calificó de sorprendente que, durante décadas, hubiese «unha estafa masiva na contratación pública sen que nin o goberno do PP, nin o goberno do PSOE detectasen esa fraude a todos as persoas contribuíntes».

La portavoz del Bloque planteó una posible conexión entre ese acuerdo y el derrumbe del viaducto de O Castro, en la A-6. «Estamos en condicións de asegurar que esta ponte non se derrubou precisamente como consecuencias dun proceso de licitación das obras viciado e asentado nunha estafa?», se preguntó Pontón tras recordar que la infraestructura fue construida por dos de las empresas sancionadas, FCC y ACS.

La portavoz del BNG recordó que nadie ha asumido responsabilidades por ese incidente y, aunque elogió el trabajo de Competencia, también consideró que «204 millones de sanción a estas multinacionais é irrisoria en comparación cos beneficios multimillonarios que obtiveron, por iso hai que aumentar as sancións até que as multas fagan inviable a estafa».