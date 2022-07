Enrique Pazo es director del CIFP Ferrolterra CESAR TOIMIL

O CIFP Ferrolterra, referencia entre os centros de formación profesional na comarca ferrolá, ofrece para o vindeiro curso oito ciclos da FP Dual. Segundo o seu director, Enrique Pazo, a demanda para estes cursos é moi alta e son garantía de emprego para a meirande parte dos estudantes que se inscriben neles.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

—Cal é a previsión de solicitudes para o próximo curso?

—Cubrimos practicamente todas as prazas na FP Dual, agás no ciclo de Electromecánica da Maquinaria e no superior de Deseño e Fabricación Mecánica, nos que aínda queda algún oco libre. No resto, a demanda supera o número de prazas.

—Cales son os ciclos máis solicitados?

—Os que teñen convenio con Navantia. Neles, a demanda triplica a oferta. Ofrecemos un de Soldadura, un de Deseño e outro de Mecatrónica, con 60 solicitudes para só 12 prazas. Unha vez enchemos o cupo neles, ofrecemos outros semellantes, como o de Mecatrónica coa empresa Terrawind.