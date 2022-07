Aunque el Constitucional haya marcado una línea de interpretación, el artículo 20 de la ley de cambio climático será objeto probablemente de más litigios.

La Xunta denuncia que el Gobierno ha metido «en un cajón» una cantidad desconocida de solicitudes de prórroga que se presentaron antes de que esa ley estuviese aprobada, pero que todavía no ha resuelto. Esos trámites no incurren en una retroactividad total, señalan desde la Xunta. Como la nueva norma no especifica nada sobre esos casos, en principio se les aplicarán los límites temporales de la ley de cambio climático, es decir un plazo máximo de 75 años entre la concesión y la prórroga. El Gobierno gallego teme que ese recorte del tiempo lleve a las empresas interesadas a retirar las inversiones que tenían previstas.