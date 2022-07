Pero el deporte no es la única tradición familiar, y actualmente hay miembros de los Dominguez tanto en la medicina como en la política. En este último campo, Miguel ocupó cargos tanto en el ámbito local, como en la Diputación de Pontevedra e incluso en el Parlamento autonómico. No obstante, cuenta que para él esto fue algo temporal: «Yo no era un profesional de la política y, una vez cumplidos los objetivos, decidí dejar paso a la gente más joven».

El último de los reconocimientos llegó en el año 2019, cuando la asociación de Amigos de Pontevedra premiaba su trayectoria en la 48 edición de sus premios. Pese a su polifacética vida, Miguel asegura que no siempre buscó estar en todos los cargos que ocupó pues, como él mismo dice: «A veces buscas las cosas, otras las encuentras y a otras te obligan las circunstancias».