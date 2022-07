En consecuencia, Prado señaló que lo ocurrido «evidencia ca lexislación feita dende Madrid non ten en conta a realidade galega». Otro tanto planteó Néstor Rego, quien denunció que lo ocurrido en Cambados es «consecuencia de que decidan en Madrid, a 700 kilómetros, sobre algo que non coñecen e do seu empeño en lexislar baixo unha una visión mediterránea».

El diputado del BNG advirtió que el complejo mar-industria, de vital importancia para Galicia, está «na corda frouxa» a causa del artículo 20 de la ley de cambio climático. Rego recordó que durante el debate de la normativa registró una enmienda para suprimir ese artículo, por considerar que cambiaba «de forma encuberta» la ley de costas, pero fue rechazada por el PSOE y Podemos. Añadió que ni esos partidos ni el PP aceptaron una modificación que «excluía do artículo 20 a todas as actividades sostibles».