El personal interino podrá contratarse cuando exista una vacante que no pueda ser cubierta por personal fijo, aunque se establece un plazo máximo de tres años. También se podrán contratar interinos para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas (como por ejemplo la necesidad de aligerar las listas de espera de traumatología, para lo que se contrata refuerzo), aunque el plazo máximo tiene que ser de nueve meses dentro de un período de 18. Una vez cumplidos esos plazos, y si sigue haciendo falta el personal, deberá tramitarse una plaza estructural. Si no se crea, no se podrá hacer un nombramiento nuevo por esa misma causa en dos años.

El personal sustituto será el que se contrate para cubrir vacaciones, bajas, dispensas y otras ausencias que traigan aparejada reserva de plaza, así como para complementar la jornada de aquellas personas que la tengan reducida, por ejemplo para el cuidado de menores o de mayores. También se podrán utilizar para la cobertura de exención de guardias (por razón de edad o de enfermedad) y que solo se permitirá para sustituir hasta a dos personas siempre que no se puede hacer con la plantilla disponible y respetando los límites legales de la jornada.