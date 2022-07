El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha pedido este martes en una visita a Baiona, que Galicia reclame sus competencias para poder definir las autorizaciones que se dan a actividades económicas en la costa gallega. Lo ha demandado acompañado del alcalde del municipio pontevedrés, el también socialista Carlos Gómez, con el que ha visitado la lonja de la localidad y ha mantenido un encuentro con la cofradía de pescadores.

El líder de los socialistas gallegos ha pedido así a la Xunta que «lidere a petición ao Estado» para que las instalaciones de dominio público marítimo que se localizan en el litoral gallego, «das que dependen milleiros de familias, se decida aquí en Galicia». En este sentido, el responsable del partido ha sentenciado que las decisiones sobre las autorizaciones para determinar «se sobrevive ou non un sector non se poden tomar en Madrid» porque es en la comunidad donde mejor se conocen «as necesidades do sector e onde se defende a sustentabilidade da nosa costa».

Pide reformar el estatuto

Valentín Fernández Formoso le ha exigido a la Xunta ambición más allá del ámbito costero, «noutros ámbitos nos que o Estatuto queda anticuado». El socialista ha explicado que Galicia «debe reformar o Estatuto, dotalo de mecanismos, flexibilidade e capacidade para xestionar os sectores estratéxicos do país» y sentencia que otras comunidades autónomas si han actualizado sus estatutos.