—¿Qué significan?

—En función de las categorías que establece la Unión Europea, los proveedores de IA tienen que pasar una serie de controles y requisitos. Imaginemos una IA para el empleo, pues tenemos que garantizar que no va a tener sesgos en ningún sentido, es decir, que no va a favorecer a cierto tipo de perfiles según su sexo, edad o etnia. Cada sistema tendrá que ser certificado antes de su uso: si está en la categoría inadmisible no se va a aceptar; y si es de alto riesgo, tendrá distintos tipos de obligaciones. Esto es el marco común, porque son las autoridades nacionales las que tienen que desarrollar de manera más cercana toda la reglamentación. Nosotros establecemos lo común, lo aplicable para todos.

—¿Está preparada la UE para el uso malicioso de la inteligencia artificial?

—La seguridad no es un problema nuevo. Antes había que vigilar el sabotaje de infraestructuras críticas, como los sistemas de agua, luz o banca. Ahora es igual pero se ha convertido en ciberseguridad. La UE regula desde hace bastante tiempo las diferentes áreas que tienen que ver con la digitalización, y a pesar de la pandemia y los problemas, desde el 2019 a hoy ha habido un desarrollo muy notable de nuevas regulaciones. Pero antes el ámbito digital era un problema en sí mismo, concreto, y ahora afecta a todos los sectores de la economía, la sociedad, la educación, la investigación... y hay que regularlo. Por ejemplo, con un reglamento de gobernanza de datos o con la ley de datos industriales. Europa es un entorno muy competitivo industrialmente, tenemos la mayor cuota de software y robótica industrial del mundo; proponemos nuevas normas sobre quién puede utilizar los datos generados en la UE, quién acceder a ellos y para qué.