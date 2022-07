Un insólito intento de jubilar la flecha amarilla

La Asociación Amigos del Camino de Santiago en Ávila dio forma humana a una flecha amarilla para celebrar la llegada al Obradoiro XOÁN A. SOLER

En la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino corren vientos que proponen eliminar la flecha amarilla y sustituirla por, al parecer, la señalética de los senderos de gran recorrido, los GR. Su interés es homologar las rutas jacobeas al resto de Europa, con frases como «tenemos que superar la flecha amarilla porque no tiene dueño». Un claro tiro en el pie, porque quien marca agenda y el camino (nunca mejor dicho) es Galicia en general y Santiago en particular. No entenderlo así es pasarse con armas y bagajes al bando de los que no entienden ni quieren entender qué es el Camino de Santiago. Y como hay que ser justos, en la propia federación han empezado a entonar el mea culpa. Rectificar es de sabios.

Nombre afortunado

Hay nombres que son, simplemente, afortunados. La invención de la llamada Variante Espiritual entra en ese capítulo. Un recorrido que hizo la OJE (Organización Juvenil Española) del general Franco en los años 50 del siglo pasado ha cogido nueva vida por el interés de una persona, que aprovechó (en el mejor de los sentidos) una ruta de senderismo que diseñó Rafael Louzán durante su presidencia en la Diputación de Pontevedra. ¿Tiene eso algo que ver con el Camino? Nada, es puro turismo. Pero a ver quién convence a los alemanes que aterrizan a cientos en Oporto, quienes por cierto deben informarse en las redes sociales, lo cual quiere decir nada rigurosas.

Interés de Oxford

Mientras los números siguen subiendo y la cantidad de compostelas expedidas cada día aumenta, algunas vacas sagradas comienzan a interesarse por el Camino Inglés, tan olvidado. Es el caso de la muy reputada medievalista Anne Bailey, de Oxford, que ha solicitado información sobre el resurgir de esa ruta jacobea después de medio milenio de oscuridad. La profesora Bailey es especialista en modernas peregrinaciones, entendiendo por tal las de nuevo cuño y las muy antiguas que han resucitado, como es el caso del Camino Inglés. Generar conocimiento alrededor del hecho jacobeo es hoy más importante que nunca. Al menos así lo entiende Oxford, que no es cualquier universidad.