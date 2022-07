Estabilización del empleo temporal: mérito de Europa

Oposiciones de sanidad en una imagen de archivo MIGUEL SOUTO

El presidente del Gobierno anunció hace unos días la conversión de 67.000 plazas de personal sanitario interino en fijas. Sin embargo, conviene hacer unas matizaciones para no crear falsas expectativas. El anuncio no es algo nuevo, pues estos procesos de estabilización de plazas ya están iniciados en las comunidades autónomas, que tienen las competencias directas de gestión del personal. A título ilustrativo, en el Diario Oficial de Galicia del 30 de mayo, la Consellería de Sanidade publicó el decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal en el sistema público de salud de Galicia. Por tanto, viene al caso el aforismo res ipsa loquitur (la cosa habla por sí misma), al ser evidente que las comunidades ya están desarrollando estos procesos de estabilización del empleo temporal. Además, esos procesos traen causa de la obligación de cumplir con las directivas europeas.

En cualquier caso, estabilizar esas plazas, que son reales y funcionan desde hace muchos años, no significa reforzar las plantillas. El Tribunal de Justicia de la UE ha venido censurando el «abusivo» nivel de temporalidad en la Administración española.

La Constitución obliga a que el acceso a las funciones públicas se efectúe en condiciones de igualdad y bajo los principios de mérito y capacidad. Una tasa de temporalidad es necesaria e inherente, pero no lo es cuando deviene en estructural y supone en algunos sectores de la Administración tasas cercanas al 50 % del personal. No siempre hay una práctica asentada de convocatoria periódica de plazas vacantes, para su provisión definitiva. A su vez, la falta de convocatoria regular obedece a que los procedimientos de acceso al empleo público no se desarrollan, en muchos casos, con la agilidad necesaria para, respetando garantías y principios legales, permitir la dotación de personal en tiempo razonable y garantizar la prestación del servicio.