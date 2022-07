El Colegio Médico de Ourense alerta de un verano «muy complicado» en la sanidad María Cobas

«O sistema non dá máis de si», ha censurado Comesaña sobre el proceso de acreditación de plazas. Las 64 que el Sergas ha acreditado este año no empezarán a formar nuevos especialistas, como muy pronto, hasta el 2023, lo que demuestra que el sistema es «excesivamente ríxido e non pode responder á demanda urxente», ha remarcado el conselleiro. «Non podemos tardar dous anos en reaccionar a un problema que vemos dende o ano 2018, cando se acordou a flexibilización das prazas e que as convocatorias poidan incorporalas», aunque de momento no ha habido avances en ese sentido.

También se solicita al Gobierno central la creación del mir de urgencias para que esta especialidad no tenga que competir con familia en la captación de nuevos profesionales. España es uno de los pocos países que todavía carecen de un mir para urgenciólogos, una reivindicación que lleva años sobre la mesa y que no termina de ser atendida por Sanidad.