A los recortes en la oferta de rutas de autobús para la población se añade también el impacto negativo que generaría en las distintas rutas del Camino de Santiago, ya que son los municipios por los que discurren buena parte de estos itinerarios los que están más afectados por la supresión de paradas.

Luis Taboada, regidor de Vila de Cruces, también participó en la reunión con la Xunta y confirmó que desde su Concello, tanto en solitario como en coordinación con otros municipios, reclamaron al Ministerio de Transporte que cambiase de idea sobre el mapa de concesiones pero hasta el momento no han obtenido respuesta alguna. Taboada considera que si esta propuesta se materializa «suporía e unha perda moi importante para a Galicia do rural e tamén para os concellos do interior».